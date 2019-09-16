AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular yayında!
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, 15 Eylül Pazar günü sınava giren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevaplarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınav sonuçları için ise tarih detaylarını verdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF yaz okulu sürecinin içerisinde yer alan vatandaşlar için bazı bilgiler
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile birlikte dönem içerisinde başarılı olmadıkları derslerde geçer not almak isteyen pek çok kişi, pazar günü sınava dahil oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.
Yaz okulu sınav sorularını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız
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YAZ OKULU MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?
Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
MEZUNİYET HAKKI KAZANANLARIN BELGELERİ NASIL DÜZENLENİR?
Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.
DERSİ KALANLAR NE YAPACAK?
Yaz okulu sonunda dersiniz kaldıysa dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.
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