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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:/

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular yayında!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, 15 Eylül Pazar günü sınava giren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. AÖF yaz okulu sınav soruları ve cevaplarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınav sonuçları için ise tarih detaylarını verdi. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF yaz okulu sürecinin içerisinde yer alan vatandaşlar için bazı bilgiler

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular yayında!
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları, sınava giren pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile birlikte dönem içerisinde başarılı olmadıkları derslerde geçer not almak isteyen pek çok kişi, pazar günü sınava dahil oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.

Yaz okulu sınav sorularını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız

YAZ OKULU SINAV SORULARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YAZ OKULU MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

MEZUNİYET HAKKI KAZANANLARIN BELGELERİ NASIL DÜZENLENİR?

Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.

DERSİ KALANLAR NE YAPACAK?

Yaz okulu sonunda dersiniz kaldıysa dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.

 

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