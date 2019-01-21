AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?
GeriEğitim AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
21.01.2019 - 15:13, Son Güncelleme:/

AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tezsiz yüksek lisans başvurusu için süreç başladı. Bazı bölümlerde tezsiz yüksek lisans imkanı tanıyan Anadolu Üniversitesi, konuyla ilgili bilgi almak isteyen ya da fiyat bilgisi edinmek isteyenler için bazı detayları yayımladı. Peki, AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tezsiz yüksek lisans başvurusu için süreç, 23 Ocak tarihinde tamamlanacak. Aşağıdaki enstitü ve bölümler üzerinden yüksek lisans yapılabilecek.

AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır

ÜCRETLER NE KADAR?

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bir ders saati 120 TL olarak ücretlendirilmiştir. Buna göre bir programın tüm derslerinin toplam ücreti ortalama 3960 TL olmaktadır. Ödemeler alınan ders saatine göre dönemlik olarak ve tek seferde alınmaktadır.

DİL SINAVI VE ALES GEREKMİYOR

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM MEZUNLARI DA BAŞVURABİLİYOR

Evet. Tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul lisans mezuniyetidir. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

DERSLER NASIL YÜRÜTÜLÜYOR? 

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri Anadolum e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr) üzerinden işlenmektedir. Dersler, çevrimiçi ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI? 

Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS (PYBS) bursları yattı mı? Bursluluk ücreti ne zaman yatar?

Tatilde müze ve bilim merkezlerine davetlisiniz

Yarıyıl tatili için öğrencilere öneriler