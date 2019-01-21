AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tezsiz yüksek lisans başvurusu için süreç başladı. Bazı bölümlerde tezsiz yüksek lisans imkanı tanıyan Anadolu Üniversitesi, konuyla ilgili bilgi almak isteyen ya da fiyat bilgisi edinmek isteyenler için bazı detayları yayımladı. Peki, AÖF uzaktan tezsiz yüksek lisans başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tezsiz yüksek lisans başvurusu için süreç, 23 Ocak tarihinde tamamlanacak. Aşağıdaki enstitü ve bölümler üzerinden yüksek lisans yapılabilecek.
ÜCRETLER NE KADAR?
Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bir ders saati 120 TL olarak ücretlendirilmiştir. Buna göre bir programın tüm derslerinin toplam ücreti ortalama 3960 TL olmaktadır. Ödemeler alınan ders saatine göre dönemlik olarak ve tek seferde alınmaktadır.
DİL SINAVI VE ALES GEREKMİYOR
Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmamaktadır.
AÇIKÖĞRETİM MEZUNLARI DA BAŞVURABİLİYOR
Evet. Tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul lisans mezuniyetidir. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.
DERSLER NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?
Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri Anadolum e-Kampüs (ekampus.anadolu.edu.tr) üzerinden işlenmektedir. Dersler, çevrimiçi ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?
Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur.
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