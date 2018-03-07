AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri, hazırlıklarına devam eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Türkiye'nin hemen her merkezinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi sınavları, Nisan ayı içerisinde tamamlanacak. AÖF dönem sonu sınavının ise Haziran ayının içerisinde tamamlanmasının ardından sıra temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan üç ders sınavına gelecek. İşte, merak edilen AÖF sınav tarihleri



AÖF SINAV TARİHLERİ



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavlarının ilki olan Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018 ve mezuniyet için önemli bir koşul olan Üç Ders Sınavı ise 21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek



YÜZ YÜZE DERS DÖNEMİ BAŞLIYOR



Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, Yüzyüze Öğretim Hizmetleri kapsamında, bazı dersleri alabilme olanağı elde etmektedir.

2017 – 2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde yüzyüze dersler TÜM İLLERDE ve 3 İLÇEDE (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere toplam 88 merkezde yapılacaktır (İstanbul’da 4 merkez: Avrupa Yakası – Topkapı ve Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara’da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler).



2017–2018 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere yönelik yüzyüze verilen ÜCRETSİZ dersler Bahar Döneminde 03 Mart 2018 Cumartesi günü başlayacak 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecektir.



Dersler, resmî tatil günleri (23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs), Açıköğretim sınavlarının yapıldığı günler ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Merkezlere göre, hafta içi akşamları veya hafta sonları yapılan yüzyüze dersler için HİÇBİR ÜCRET ALINMAMAKTA, öğrenci kimliği/öğrenci tanıtım kartı gösterilerek dersliklere girilebilmektedir. Yüzyüze verilen derslere katılım zorunlu değildir.