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    AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav takvimi

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    AÖF sınav tarihleri, açıköğretim programlarında okuyan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Bahar dönemi ara sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sıra, dönem sonu sınavına gelecek. AÖF'te bu sınavların ardından ise mezuniyeti bekleyenler için üç ders sınavı yapılacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihleri ve detaylı bilgiler

    AÖF sınav tarihleri, hazırlıklarına devam eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Türkiye'nin hemen her merkezinde gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi sınavları, Nisan ayı içerisinde tamamlanacak. AÖF dönem sonu sınavının ise Haziran ayının içerisinde tamamlanmasının ardından sıra temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan üç ders sınavına gelecek. İşte, merak edilen AÖF sınav tarihleri 

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavlarının ilki olan Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018 ve mezuniyet için önemli bir koşul olan  Üç Ders Sınavı ise 21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek

    YÜZ YÜZE DERS DÖNEMİ BAŞLIYOR

    Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, Yüzyüze Öğretim Hizmetleri kapsamında, bazı dersleri alabilme olanağı elde etmektedir.
    2017 – 2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde yüzyüze dersler TÜM İLLERDE ve 3 İLÇEDE (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere toplam 88 merkezde yapılacaktır (İstanbul’da 4 merkez: Avrupa Yakası – Topkapı ve Davutpaşa, Anadolu Yakası – Göztepe ve Maltepe; Ankara’da 2 Merkez: Cebeci ve Beşevler).

    2017–2018 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere yönelik yüzyüze verilen ÜCRETSİZ dersler Bahar Döneminde 03 Mart 2018 Cumartesi günü başlayacak 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecektir.

    Dersler, resmî tatil günleri (23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs), Açıköğretim sınavlarının yapıldığı günler ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Merkezlere göre, hafta içi akşamları veya hafta sonları yapılan yüzyüze dersler için HİÇBİR ÜCRET ALINMAMAKTA, öğrenci kimliği/öğrenci tanıtım kartı gösterilerek dersliklere girilebilmektedir. Yüzyüze verilen derslere katılım zorunlu değildir.

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