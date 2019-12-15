AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav soruları ve cevapları, Anadolu Üniversitesinin tüm yurtta gerçekleştirdiği sınavların tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. AÖF sınav sonuçları ile birlikte sınav soru ve cevapları hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Anadolu Üniversitesi'nin duyurularını takip etmeye başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin birçok ilde aynı anda gerçekleştirdiği AÖF sınav sonuçları 15 gün içerisinde değerlendirilip internet üzerinden duyurulmaktadır. Bu bilgiler ışığında sonuçların 30 Aralık tarihinde açıklanabileceği söylenebilir.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır. Sorular ve cevapları yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

HARF NOTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC Geçer Harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez.

CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir. Fakat, öğrencinin son akademik durumu Uyarı yani genel not ortalaması 2,00’ın altında ise bu notlar, Başarısız Harf Notlarıdır ve Uyarı alınan dönemden itibaren öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Öğrencinin daha önceki dönemlerdeki Akademik Durumu Uyarı olsa bile, son akademik durumu Başarılı ise koşullu geçer derslerinden başarılı olmuş olur.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00’ın üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

ARA SINAVA GİRMEYEN DÖNEM SONU SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

Anadolu Üniversitesinin yayımladığı bilgilre göre ara sınava katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler.