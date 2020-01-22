AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
AÖF sınav sonuçları, 18-19 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak uyandırmaya başladı. Okumakta oldukları alandan sınava giren milyonlarca kişi, AÖF sınav sonuçları ile güz dönemini kapatacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçları hakkında yapılan son açıklamalar ve bazı bilgiler
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Normal şartlar içinde 15 gün içerisinde öğrencilerin erişimine açılan AÖF sınav sonuçları, bu kez normale oranla daha hızlı açıklanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, normal şartlarda 10 gün içerisinde açıklanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden flaş bir açıklama geldi. Sınavın gerçekleşmesinin ardından kısa sürede sonuçların açıklanacağını duyuran Anadolu Üniversitesi, adayların resmi hesapları takip etmesini tavsiye etti.
Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
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