AÖF sınav sonuçları için önemli gelişme! Hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden flaş bir açıklama geldi. Sınavın gerçekleşmesinin ardından kısa sürede sonuçların açıklanacağını duyuran Anadolu Üniversitesi, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi.