Eğitim
Haber Giriş: 16.01.2020 - 11:15,
AÖF sınav sonuçları için önemli gelişme!
Hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF sınavı için Anadolu Üniversitesi'nden flaş bir açıklama geldi. Sınavın gerçekleşmesinin ardından kısa sürede sonuçların açıklanacağını duyuran Anadolu Üniversitesi, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.
MOBİL UYGULAMADA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Uygulamanın sağ üst köşesindeki açılır menüden "Sınav Sonuçları" alanına tıklayarak sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz
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