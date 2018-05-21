AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav sorumluluk üniteleri
Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Eğitim gördükleri alanda sınava girerek dönemi tamamlayacak olan vatandaşlar, buradan alacakları nota göre değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Duruma göre üç ders sınavı, tercihlerden birisi olacak. Peki, 26-27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek sınav kapsamında AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
AÖF sınav giriş yerleri, 2017/2018 dönem sonu sınavına girecek olan adaylar için önem arz ediyor. Binlerce sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları için giriş belgesini çıktı olarak edinecek olan öğrenciler, süreçle ilgili detayları sorguluyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, birçok alanda gerçekleştirilecek olan sınav öncesi giriş yerleri hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav giriş yerleri, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesi merakla araştırılmaya başlandı. Genellikle sınavın gerçekleştirileceği hafta başında açıklanan AÖF sınav giriş yerlerinin pazartesi ya da salı günü açıklanması bekleniyor. Bu durum, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLACAKSINIZ
Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları
İktisat Fakültesi Lisans Programları
İşletme Fakültesi Lisans Programları
SINAVA GİRERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN
Açıköğretim Fakültesi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Sınav günü bir problem yaşanmaması amacıyla gerekli belgelerin yanlarında bulunmasını talep eden AÖF, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, açıklamada yer alan belgelerin listesi;
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
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