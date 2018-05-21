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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
21.05.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav sorumluluk üniteleri

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AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav sorumluluk üniteleri

Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Eğitim gördükleri alanda sınava girerek dönemi tamamlayacak olan vatandaşlar, buradan alacakları nota göre değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Duruma göre üç ders sınavı, tercihlerden birisi olacak. Peki, 26-27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek sınav kapsamında AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

AÖF sınav giriş yerleri, 2017/2018 dönem sonu sınavına girecek olan adaylar için önem arz ediyor. Binlerce sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları için giriş belgesini çıktı olarak edinecek olan öğrenciler, süreçle ilgili detayları sorguluyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, birçok alanda gerçekleştirilecek olan sınav öncesi giriş yerleri hakkında bazı bilgiler

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesi merakla araştırılmaya başlandı. Genellikle sınavın gerçekleştirileceği hafta başında açıklanan AÖF sınav giriş yerlerinin pazartesi ya da salı günü açıklanması bekleniyor. Bu durum, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLACAKSINIZ

Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN

Açıköğretim Fakültesi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler için önemli bir uyarıda bulundu. Sınav günü bir problem yaşanmaması amacıyla gerekli belgelerin yanlarında bulunmasını talep eden AÖF, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, açıklamada yer alan belgelerin listesi;

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

 

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