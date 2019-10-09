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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
09.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

AÖF SD ne demek?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarından birisinde okuyan öğrencilerin karşılaştığı SD terimi, araştırılan hususlar arasında yer alıyor. SD harf notu verilen öğrenciler, bunun nedenini araştırmaya başladı. Peki, AÖF SD ne demek ve ne anlama geliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF SD ne demek?
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AÖF SD, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Kaldırılan ve isteğe bağlı olan dersi 2019-2020 öğretim yılında ilgili dönemde aldıktan sonra yapılan sınav sonucunda FF harf notu alınması durumunda öğrencilerin isteğe bağlı aldıkları dersin notu, SD (Sorumlu Değil) harf notuna dönüşecektir.

SD harf notunun kapsamı bu şekildedir.

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