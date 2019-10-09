AÖF SD ne demek?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarından birisinde okuyan öğrencilerin karşılaştığı SD terimi, araştırılan hususlar arasında yer alıyor. SD harf notu verilen öğrenciler, bunun nedenini araştırmaya başladı. Peki, AÖF SD ne demek ve ne anlama geliyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF SD, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Kaldırılan ve isteğe bağlı olan dersi 2019-2020 öğretim yılında ilgili dönemde aldıktan sonra yapılan sınav sonucunda FF harf notu alınması durumunda öğrencilerin isteğe bağlı aldıkları dersin notu, SD (Sorumlu Değil) harf notuna dönüşecektir.
SD harf notunun kapsamı bu şekildedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle