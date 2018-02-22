AÖF mazeretli kayıt yenileme nedir? Kayıt yenileme için son güne girildi

AÖF ders kayıt yenileme işlemi için son saatlere giriliyor. On binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemi, 22 Şubat tarihinde mazeretsiz, 23 Şubat tarihinde ise mazeretli olarak gerçekleştirilecek. Peki, mazeretli kayıt yenileme işlemi nedir? İşte, AÖF kayıt yenileme ve para yatırma sistemi hakkında detaylı bilgiler

MAZERETLİ DERS EKLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, mazeretli ders ekleme sistemi hakkında resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. İşte o açıklama;

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde ders seçimi yaparak kayıt yenileten öğrencilerden mazeretli ders eklemek isteyenler 22-23 Şubat 2018 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri bağlantısından ders seçimi yapabileceklerdir."

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

* Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

* İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

* Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır. Ödeme yapıldıktan sonra ders ekle/sil işlemi yapılması mümkün değildir.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yayımladığı takvime göre kayıt yenileme süreci, 12-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplam 10 gün açık kalacak olan kayıt yenileme ekranı 23 Şubat 17.00 itibariyle kapanacak.

Sistemin değiştiği kayıt yenileme sürecinde öğrenciler, önce ders seçimi yapacak ardından kayıt ücretini bankaya yatıracak.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek.

Ders seçimi AÖF öğrenci otomasyonu aracılığıyla tamamlanacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ders seçen öğrenciler ödemelerini, kayıt yenileme tarihleri arasında kredi veya banka kartlarıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat’ta İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPACAKLARA UYARI

Provizyon işlemlerinin sarkma durumuna karşılık kredi kartı ödemesi, 22 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. 23 Şubat tarihinde yapılacak olan kredi kartıyla ödeme işlemleri ise kabul edilmeyecek.