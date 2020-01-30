AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2020 kayıt yenileme işlemleri

AÖF kayıt yenileme süreci, güz döneminin tamamlanmasının ardından internet üzerinden öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, yeni döneme başlayabilmek için önem arz eden AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?



Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.

Bahar dönemi ara sınavı ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu sınav için sınav merkezi tercihleri 2 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır.

Derslerini seç

Ücretini Öde

Otamasyondan Kaydını Kontrol Et

Ders Kitapların ekampüs'te

Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

BORCU OLAN ÖĞRENCİLER KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPABİLİR?

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır