AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

AÖF kayıt yenileme ekranı, kayıt yenileme ücretinin yatırılmasının ardından erişime açılacak. Kayıt yenileme işlemiyle birlikte öğrencilerin adımlarından birisi de ders seçimi olacak. Peki, AÖF kayıt yenileme için ücretler nereye yatırılacak? İşte, AÖF kayıt yenileme ücretlerinin yatırılacağı hesaplar ve detaylı bilgiler

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme süreci 7-18 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecekler.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF programları için kayıt yenileme ücreti 285 TL olarak biliniyor.

KAYIT YENİLEMEDE 45 KREDİ KOŞULU

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA ÖDENECEK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Ekim 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

YENİ DÖNEMDE OKUTULACAK DERS SAYISI AZALTILDI

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi doğrultusunda, Açıköğretim Sisteminde yer alan programların derslerinde öğrencilerimizi yakından ilgilendiren önemli yapısal güncellemeler yapılmaya devam edilmektedir. Bu amaçla 2019-2020 öğretim yılından itibaren geçerli olacak şekilde programların akademik koordinatörleri ve alan uzmanlarıyla yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda programlarda okutulan ders sayıları azaltılarak müfredatta önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen dersler çıkarılmış ve müfredattaki ders sayıları azaltılmıştır.

Müfredat iyileştirmelerinde bazı dersler için ise yarıyıl değişikliği yapılmış ya da müfredattan çıkarılan derslerin yerine programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları açısından daha uygun dersler getirilmiştir.

Ayrıca Açıköğretim Sisteminde okutulan tüm dersler için, öğrencilerin dönem içinde derse ayırdığı süreye bağlı olarak AKTS Kredisi Sınama Anketine göre AKTS kredileri yeniden değerlendirilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin verdiği yanıtlar daha sağlıklı bir kredi sistemi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

2019-2020 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler sadece zorunlu derslerden sorumludur. 2019-2020 öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için ise 2019-2020 öğretim yılında kaldırılan dersler, “zorunlu” statüsünden çıkarılarak son kez açılacak ve kayıt yeniletecek öğrencilerin “isteğe bağlı” olarak alması sağlanacaktır. 2019-2020 öğretim yılından önce kayıt yaptırmış öğrencilerin mezuniyetleri için kaldırılan ve isteğe bağlı hale getirilen dersleri alma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

2018-2019 öğretim yılı sonunda kaldırılan dersinin son harf notu FF olan ya da bu dersi hiç almayan öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılında isterlerse isteğe bağlı dersleri seçebilecektir.

Kaldırılan ve isteğe bağlı olan dersi 2019-2020 öğretim yılında ilgili dönemde aldıktan sonra yapılan sınav sonucunda FF harf notu alınması durumunda öğrencilerin isteğe bağlı aldıkları dersin notu, SD (Sorumlu Değil) harf notuna dönüşecektir.

Bu nedenle kaldırılan ve isteğe bağlı hale getirilen dersleri seçecek öğrencilerin bu uyarıyı göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.