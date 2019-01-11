AÖF final sınav yerleri nasıl sorgulanır? Sınava saatler kaldı!
AÖF final sınavına saatler kala öğrencilerin sınav giriş belgesi sorgulamaları devam ediyor. Okudukları bölümlere özel olarak hazırlanacak olan sınavlara dahil olacak olan öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi sorgulamalarına devam ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nereden ve nasıl sorgulanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF sınav giriş yerleri, final sınavına girecek olan öğrencilerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Kimlik ile birlikte sınav salonunda bulundurulması gereken ikinci belge olan AÖF sınav giriş belgesi, internet üzerinden çıktı alınabiliyor. Peki, AÖF final sınavları nasıl sorgulanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÇIKTI ALINIR?
AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Sınav giriş belgelerinizi sorgulamak ve çıktı almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
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SINAVDA YANINIZDA NELER GETİRMELİSİNİZ?
Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.
Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.
Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.
Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.
Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
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