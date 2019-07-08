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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
08.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:/

AÖF diplomaları ne zaman verilir? 20 gün detayı!

AÖF diplomaları ne zaman verilir sorusu, mezuniyet için önünde engel kalmayan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınav sonuçları sonrasında gündemde yer alacak olan AÖF diplomaları, kurumdan alınabilecek. Öğrencilere diploma gönderimi ise gerçekleştirilmeyecek. Peki, AÖF diplomaları ne zaman ve kaç gün içerisinde alınabiliyor? İşte, o konu hakkında kurumdan yapılan açıklamalar

AÖF diplomaları ne zaman verilir? 20 gün detayı!
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AÖF diplomaları, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler. Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler.

Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.

Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez.

AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici Mezuniyet Belgesi, Öğrenim Belgesi gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/ dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Öğrenciler diplomanın düzenlenmesinden sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklik önceki durumu geçersiz kılmayacağından diplomalarını bilgi değişikliğini gösteren resmi belge ile birlikte kullanmaları gerekmektedir.

DİPLOMADA AÇIKÖĞRETİM İBARESİ YER ALACAK MI?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan 3 fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler; Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesidir.

Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açıköğretim Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

İktisat Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İktisat Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

İşletme Fakültesi bünyesindeki lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında İşletme Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.

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