AÖF ders ekle sil işlemi ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders ekle sil işlemlerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Kayıt yenileme aşamasını başarıyla tamamlayan adayların öğrenci otomasyonu üzerinden gerçekleştirebileceği ders ekle sil işlemleri, ödemenin yapılmasının ardından sonlanacak. Peki, AÖF ders ekle sil işlemine zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kayıt yenileme işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebilecek olan ders ekle ve sil işlemi, yatay geçiş öğrencileri için da 4-5 Ekim tarih aralığına gerçekleşecek. Ders ekle ve sil işlemi 3 aşamada gerçekleşecek. Peki, AÖF'ün ders ekle ve sil işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİNİN DERS EKLE-SİL İŞLEMİ 5 EKİM'DE BİTİYOR
Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Ders-Ekleme işlemlerini 04-05 Ekim 2018 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından Yatay Geçiş Ders Ekleme linkinden yapacaklardır. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri ders/derslerin kredisi 30 AKTS’yi geçiyor ise dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.
DERS EKLE SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:
- Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
- İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
- Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.
Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge
Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.
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