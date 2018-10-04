AÖF ders ekle sil işlemi ne zaman yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAÖF ders ekle sil işlemi ne zaman yapılacak?
GeriEğitim AÖF ders ekle sil işlemi ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
04.10.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

AÖF ders ekle sil işlemi ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖF ders ekle sil işlemi ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders ekle sil işlemlerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Kayıt yenileme aşamasını başarıyla tamamlayan adayların öğrenci otomasyonu üzerinden gerçekleştirebileceği ders ekle sil işlemleri, ödemenin yapılmasının ardından sonlanacak. Peki, AÖF ders ekle sil işlemine zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kayıt yenileme işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebilecek olan ders ekle ve sil işlemi, yatay geçiş öğrencileri için da 4-5 Ekim tarih aralığına gerçekleşecek. Ders ekle ve sil işlemi 3 aşamada gerçekleşecek. Peki, AÖF'ün ders ekle ve sil işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİNİN DERS EKLE-SİL İŞLEMİ 5 EKİM'DE BİTİYOR

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Ders-Ekleme işlemlerini 04-05 Ekim 2018 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından Yatay Geçiş Ders Ekleme linkinden yapacaklardır. Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri ders/derslerin kredisi 30 AKTS’yi geçiyor ise dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır. Oluşan dönem öğretim gideri farkını 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

DERS EKLE SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

  • Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
  • İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
  • Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge

Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yurtdışının kapısını üniversitede aralayın

Bakan Selçuk: Okul liderliğine, orkestra şefi olarak bakıyoruz

Mesleki eğitime ‘ulusal yeterlilik’ değerlendirmesi

Türk üniversiteleri işletmede ilk 200'de