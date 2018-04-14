AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları yapılıyor
Anadolu Üniversitesi AÖF Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavları başladı. AÖF sınavında hayata geçirilen yeni uygulama ile öğrenciler aynı gün içerisindeki iki oturumda birbirine yakın binalarda sınava girdi.
Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren ve hafta sonu boyunca sürecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı, sabah 9:30’da gerçekleşen ilk oturum ile başladı. 108 bin 433 salonda 4 bin 680’i engelli öğrenci olmak üzere toplam 919 bin 588 kişinin katıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Ara Sınavı, yeni uygulamayla öğrencilerini karşıladı. Eskişehir ve İstanbul’da yürürlüğe giren uygulamayla aynı gün içinde iki oturumda sınava girecek öğrencilerin sınav yerlerinin birbirine uzak noktalarda olmasının önüne geçildi. AÖF öğrencileri, girilen ilk oturumun ardından yeni uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.
İki oturumda gerçekleşen vize sınavlarının sabah oturumu sona ererken, diğer oturum ise saat 14.00’da başlayacak.
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