AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Sınav öncesi uyarı
AÖF 3 ders sınavı, mezun olmak ya da sınıf atlamak isteyen öğrencilerin katılımıyla bu hafta sonu gerçekleştirilecek. AÖF sınav giriş yerleri belgesi için çıktı alma işlemleri devam ederken, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı uyarılar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, sınavın saat kaçta başlayıp kaçta biteceği hakkında detaylı bilgiler ve önemli uyarılar
AÖF 3 ders sınavı bu hafta sonu birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği birçok noktada uygulanacak olan sınav öncesi, üniversiteden yeni bir uyarı geldi. Sınavda kullanılabilecek materyaller hakkında bilgi veren AÖF, öğrenciler için duyuruları sosyal medya hesaplarından yayımladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman başlayacak ve kaç saat sürecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
AÖF 3 ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak. Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF CEVAP KAĞIDI PUANLAMASI NASIL YAPILACAK?
Puanlama işlemi, komisyon üyeleri tarafından ortak kararlar ile hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır. Aday tarafından cevap kağıdına yazılan ve istenilen bilgi dışında kalan yorumlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlama işlemi yapılmayacaktır. Açık uçlu sorular öğrencilerin bilgilerini hangi derecede ifade edebileceklerine bağlı şekilde 5 seviyede puanlanacaktır. Açık uçlu bir soru için alınabilecek en yüksek puan, iki tane seçmeli sorudan alınabilecek puana eş değer olacaktır.
SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLUNACAK
Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, sınavda öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Yorumları Göster
Yorumları Gizle