AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Sınav öncesi uyarı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
20.07.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Sınav öncesi uyarı

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AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Sınav öncesi uyarı

AÖF 3 ders sınavı, mezun olmak ya da sınıf atlamak isteyen öğrencilerin katılımıyla bu hafta sonu gerçekleştirilecek. AÖF sınav giriş yerleri belgesi için çıktı alma işlemleri devam ederken, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı uyarılar da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, sınavın saat kaçta başlayıp kaçta biteceği hakkında detaylı bilgiler ve önemli uyarılar

AÖF 3 ders sınavı bu hafta sonu birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği birçok noktada uygulanacak olan sınav öncesi, üniversiteden yeni bir uyarı geldi. Sınavda kullanılabilecek materyaller hakkında bilgi veren AÖF, öğrenciler için duyuruları sosyal medya hesaplarından yayımladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman başlayacak ve kaç saat sürecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

AÖF 3 ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak. Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek Sınav öncesi uyarı

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF CEVAP KAĞIDI PUANLAMASI NASIL YAPILACAK?

Puanlama işlemi, komisyon üyeleri tarafından ortak kararlar ile hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır. Aday tarafından cevap kağıdına yazılan ve istenilen bilgi dışında kalan yorumlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlama işlemi yapılmayacaktır. Açık uçlu sorular öğrencilerin bilgilerini hangi derecede ifade edebileceklerine bağlı şekilde 5 seviyede puanlanacaktır. Açık uçlu bir soru için alınabilecek en yüksek puan, iki tane seçmeli sorudan alınabilecek puana eş değer olacaktır.

SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLUNACAK

Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, sınavda öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

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