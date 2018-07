Bir dönemi geride bırakan Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencilerinin gözü kulağı şimdi 3 ders sonuçlarında. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan öğrencilerin katılımıyla uygulanan AÖF 3 (üç) ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı ise sınavdan birkaç gün sonra paylaşıldı. Alacakları puanı tahmin etmeye çalışan öğrenciler, bir yandan da sonuç tarihi sorguluyor. Peki, özellikle mezun olma aşamasına gelen öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin sistemine son senelerde dahil ettiği 3 ders sınavı, geçtiğimiz yıl sınavın hemen ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Aynı veriler göz önünde bulundurulursa, Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınav sonuçlarını 31 Temmuz tarihinde açıklayacağı öngörülebilir. Bu tarihler, üniversitenin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir.



AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR



AÖF 3 ders sınavından kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciler faydalanabiliyor.



Öğrencinin şu şartları taşıması gerekiyor:



- Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması

- Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

- FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.