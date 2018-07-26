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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
26.07.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. En fazla üç dersten kalan öğrencilerin girebildiği sınav, geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşmişti. AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları kısa sürede erişime açıldı. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bir dönemi geride bırakan Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencilerinin gözü kulağı şimdi 3 ders sonuçlarında. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan öğrencilerin katılımıyla uygulanan AÖF 3 (üç) ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı ise sınavdan birkaç gün sonra paylaşıldı. Alacakları puanı tahmin etmeye çalışan öğrenciler, bir yandan da sonuç tarihi sorguluyor. Peki, özellikle mezun olma aşamasına gelen öğrencilerin heyecanla beklediği AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin sistemine son senelerde dahil ettiği 3 ders sınavı, geçtiğimiz yıl sınavın hemen ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Aynı veriler göz önünde bulundurulursa, Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınav sonuçlarını 31 Temmuz tarihinde açıklayacağı öngörülebilir. Bu tarihler, üniversitenin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir.

AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR

AÖF 3 ders sınavından kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki tüm dersleri almış, en fazla üç başarısız ve/veya koşullu geçer dersi bulunan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrenciler faydalanabiliyor.

Öğrencinin şu şartları taşıması gerekiyor:

- Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması
- Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,
- FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması.

 

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