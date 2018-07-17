AÖF üç ders sınavı giriş yerleri açıklandı | AÖF sınav geçme notları
Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden on binlerce öğrencinin heyecanla beklediği AÖF üç ders sınavının giriş yerleri açıklandı. Başarısız oldukları dersleri geçmek için girecekleri üç ders sınavlarının giriş belgelerini sorgulayan öğrenciler aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖF üç ders sınavı öncesi merakla araştırılan sınav giriş belgeleri ve detaylı bilgiler...
AÖF üç ders sınav giriş yerleri, dönemi noktalamak isteyen öğrencilerin araştırdığı konu oldu. Anadolu Üniversitesinin internet sitesi üzerinden sınav giriş yerleri ve belgesine ulaşabilecek olan öğrenciler, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, AÖF üç ders sınavı hakkında detaylar...
AÖF 3 ders sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin birçok merkezinde düzenlenen sınavların giriş belgesi öğrenci otomasyonu üzerinden görüntülenebilecek. Sınav giriş belgesi, AÖF'ün resmi sayfasına bağlı olan 'öğrenci otomasyonu' sayfası üzerinden görüntüleniyor ve çıktısı bu sayfa üzerinden alınıyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF CEVAP KAĞIDI PUANLAMASI NASIL YAPILACAK?
Puanlama işlemi, komisyon üyeleri tarafından ortak kararlar ile hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır. Aday tarafından cevap kağıdına yazılan ve istenilen bilgi dışında kalan yorumlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlama işlemi yapılmayacaktır. Açık uçlu sorular öğrencilerin bilgilerini hangi derecede ifade edebileceklerine bağlı şekilde 5 seviyede puanlanacaktır. Açık uçlu bir soru için alınabilecek en yüksek puan, iki tane seçmeli sorudan alınabilecek puana eş değer olacaktır.
SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLUNACAK
Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, sınavd öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları
İktisat Fakültesi Lisans Programları
İşletme Fakültesi Lisans Programları
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