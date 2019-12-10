MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAntalya'da yarın okullar tatil mi?
GeriEğitim Antalya'da yarın okullar tatil mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 10.12.2019 - 14:32, Son Güncelleme:/

Antalya'da yarın okullar tatil mi?

Antalya'da yarın okullar tatil mi sorusu, bölgede yaşayan pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Antalya'da meteorolojik anlamda kırmızı uyarı verilmesi dolayısıyla yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Antalya Valiliği yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt verdi mi? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Antalya'da yarın okullar tatil mi?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu, kırmızı uyarı verilen kentte çarşamba ve perşembe günleri için gündemde yer aldı. Bölgede yaşayan binlerce kişi internet üzerinden yarın Antalya'da okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt bekliyor. Peki, Antalya Valiliği yarın okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

10 Aralık Salı günü başlayan ve 12 Aralık Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış dolayısıyla Antalya'da kırmızı alarm oluşturuldu. Kırmızı alarm dolayısıyla pek çok öğrenci ve veli, Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt aradı. 

Antalya Valiliği, an itibariyle konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle