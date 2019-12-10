Antalya'da yarın okullar tatil mi?

Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusu, kırmızı uyarı verilen kentte çarşamba ve perşembe günleri için gündemde yer aldı. Bölgede yaşayan binlerce kişi internet üzerinden yarın Antalya'da okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt bekliyor. Peki, Antalya Valiliği yarın okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

10 Aralık Salı günü başlayan ve 12 Aralık Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış dolayısıyla Antalya'da kırmızı alarm oluşturuldu. Kırmızı alarm dolayısıyla pek çok öğrenci ve veli, Antalya'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt aradı.

Antalya Valiliği, an itibariyle konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.