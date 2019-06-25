Antalya LGS 2019 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri
Antalya sınavla öğrenci alan nitelikli okullar var yüzdelik dilimleri ile bölgede ikamet eden birçok kişinin araştırdığı konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu kapsamda Antalya sınavla öğrenci alan liseler ve yüzdelik dilimleri de merak konusu oldu. İşte, Antalya'da sınavla öğrenci alan liselere ilişkin tüm bilgiler...
LGS 2019 Antalya yüzdelik dilimleri ve taban puanları merak konusu oldu.MEB tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Antalya'da ikamet eden öğrenciler de şehirlerindeki liselere ait yüzdelik dilimlerini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
AŞAĞIDAKİ YÜZDELİK DİLİM TABLOSUNU PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİHLER 1-12 TEMMUZ TARİHLERİNDE
LGS tercihleri, E-Okul üzerinden 01-12 Temmuz tarihlerinde öğrenci velileri tarafından gerçekleştirilebilecek. Tercihlerini internet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. Son olarak yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
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