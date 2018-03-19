Antalya Filarmoni Derneği okullarda ‘yetenek avı’nda

Antalya Filarmoni Derneği, il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerinin de desteğiyle okullarda yetenek taraması yapıyor. Bu kapsamda ilk olarak Bileydi İlkokulu’nda çalışma yapıldı. AFD yönetim kurulu üyeleri Prof. Abdullah Uz ve müzik öğretmeni Mustafa Tügen, öğrencilerin org eşliğinde seslendirdiği şarkıları dinledi.

Prof. Dr. Uz, "Müzik eğitimine, özellikle çalgı eğitimine küçük yaşta başlanırsa başarı sağlanabiliyor" dedi. Yetenek keşfi projesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uz, "Anaokullarında ve ilkokullarda müzik eğitimi müzik öğretmenleri tarafından verilemiyor. Okul bitince de pek çok yetenek kayboluyor. Müzik, özellikle çalgı eğitimi çocukların kişilik gelişimini ve yaratıcılığını geliştirmesi nedeniyle ekonominin motoru sayılabilecek inovasyon açısından da çok önemli. O nedenle dernek olarak bu proje çalışmasını çok önemsiyoruz. Pilot çalışma diğer okullarda da uygulanacak. Seçilen yetenekli öğrencileri müzik eğitimi veren kurumlarına yönlendirileceğiz. İmkân olursa müzikseverlerin sponsorluğunda özel eğitim verilecek."