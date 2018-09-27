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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
27.09.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Annesiyle aynı okulda ders veriyor 

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Annesiyle aynı okulda ders veriyor 

Avcılar’daki Ali Karay Ortaokulu’nda anne Hazel Kahraman ile oğlu Kamuran Kahraman, fen bilgisi dersi veriyor. Kamuran Kahraman, “İnsan 30 yıllık annesine Hocam diyemiyor” dedi.

Bulgaristan’da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1990’da Türkiye’ye zorunlu göçle gelerek Küçükçekmece Söğütlüçeşme Lisesi’nde fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlayan Hazel Kahraman, kendisinin izinden yürüyerek aynı mesleği ve branşı seçen oğlu Kamuran Kahraman ile Avcılar’daki Ali Karay Ortaokulu’nda görev yapıyor. Aynı eğitim kurumunda oğluyla birlikte öğretmenlik yapmanın müthiş bir duygu olduğunu anlatan Hazel Kahraman, “Onunla arkadaş gibiyiz. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Her türlü etkinliklerimizi birlikte yapıyoruz. Çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Fen bilgisi öğretmeni Kamuran Kahraman, 37 yıllık meslek hayatını geride bırakan annesinin göreve ilk başlayan bir öğretmenden farksız olduğunu, derse girmeden önceki akşam yaptığı hazırlıkla yetinmeyerek sabah buna devam ettiğini söyledi. Kahraman, “Annem 37 yıllık değil de sanki bu yıl göreve başlamış gibi. Onu örnek olarak sürekli hareket etmeye çalışıyorum. Diğer öğretmen arkadaşlarımız da onun enerjisini gördüğünde ‘size gıpta ediyoruz’ derler. İş bizim tamamen hayatımız oldu. İkimiz de öğretmen, aynı okulda, aynı branşta olduğumuz için zümre, kurul toplantısı bizim için okulda başlar, evde devam eder. Annem gecenin bir saatinde odamın kapısını çalıp ‘bu soruyu nasıl yapacağız?’ diyebiliyor veya ben ona ‘bu konuyu nasıl anlatacağız?’ diye sorabiliyorum. Annemin izinden yürüyorum. Ana-oğul ilişkimizin yanı sıra branş öğretmenliğimiz, iş arkadaşlığımız günlük hayatım oldu” dedi.

Annesiyle aynı okulda ders veriyor

Okula beş yıl önce gelen müfettişin özellikle kendileriyle görüşmek istediğini belirten Kamuran Kahraman, şöyle devam etti:
“Müfettiş, ‘30 yıllık meslek hayatımda aynı okulda görev yapan anne ve oğluna ilk defa karşılaştım’ dedi. Ben de başka bir örneği var mı diye merak ediyorum. Biraz daha rahat muhabbet edebildiğimiz öğrencilerimiz, ‘hocam sizi annenize şikayet edeceğim’ diye espri yapabiliyor. Gerçekten kutsal bir meslek olan öğretmenlikte annemle çalışmak nasip oldu. Güzel bir duygu. Umuyorum herkes için bu duyguyu yaşamak kısmet olur. Öğretmenler odasına girdiğimizde herkes birbirine ‘hocam nasılsınız?’ diye hitap ederken benim ‘anne’ diye hitap ettiğimi görünce şaşırıyorlar. İnsan tabii 30 yıllık annesine hocam diyemiyor.”

Göreve kısa süre önce başlayan okul müdürü Volkan Gökçe ise şunları söyledi:
“Gerçekten örnek gösterilebilecek bir durum. Okulumda annesiyle birlikte çalışan bir öğretmenim var. İkisi de fen bilgisi zümresinden. Bu çok farklı bir durum. Beni de açıkçası hem mutlu etti hem değişik duygular içerisine soktu.”

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