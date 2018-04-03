‘Anneanneler’ Midyat’ta anasınıfı açtı

İstanbul’da yaşayan ve kendilerine 'Anneanneler grubu' adını veren kadınların hayata geçirdiği, 'Güneş Umuttur Projesi' kapsamında Midyat’ın Beyazsu köyünde bulunan Aksu İlkokulu’nda prefabrik bir binada ana sınıfı açıldı. Ana sınıfının açılışına, Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, eğitim destekçileri Billur Güven ve Fissun Aygüler, okulun öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış için İstanbul’dan gelen 'Anneanneler grubu' üyesi kadınları, köy çocukları papatyalarla karşıladı.

'BU AÇTIĞIMIZ İKİNCİ OKUL'

Anasınıfının yapılması için öğretmenlerin talebi üzerine harekete geçtiklerini anlatan Billur Güven, "Bizim bir yardım grubumuz var, 'Anneanneler grubu'yuz. İhtiyacı olan ailelerin çocuklarına bir şekilde elimizi uzatıyoruz. Öğretmenimiz bize 'Buradaki okulun ihtiyacını' söyledi. Burada 20 çocuğun hazır olduğunu ve gidecek okullarının olmadığını anlattı. Bunun üstüne biz de çevremizde, arkadaşlarımıza söyleyerek böyle bir şey yapar mıyız dedik? Bu ikinci okulumuz. Bir de Bitlis’te yaptık aynı şekilde, bu da ikinci oldu. Çok mutluyuz, çok güzel insanlarla, öğretmenlerle beraberiz" dedi.

Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Güven ve Aygüler’e eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve örnek davranışlarından dolayı plaket verdi.