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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
12.05.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Anne, kızıyla başladığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

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Anne, kızıyla başladığı üniversiteyi birincilikle bitirdi

Tokat’ta ilkokuldan sonra babası tarafından okula gönderilmeyen 2 çocuk annesi Şeyma Zehra Sarı (43), kızı okula giderken kendisi de açık öğretime yazılarak orta okul ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteden birincilikle mezun oldu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu’nda yapıldı. 5 bin öğrencinin mezun olduğu törende Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olan bedensel engelli Sare Aydın (26) ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü birincilikle bitiren 2 çocuk annesi Şeyma Zehra Sarı dikkat çekti. Tıp Fakültesi birincisi Sare Aydın, alkışlar arasında özel platformdan tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak diplomasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu’dan aldı. Tarih bölümü birincisi Şeyma Zehra Sarı’ya ise diplomasını Tokat Valisi Ömer Toraman takdim etti. Törenin sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.  Babası okula göndermedi, kızıyla aynı dönemde ortaokul ile liseyi açık lisede okuduktan sonra üniversiteyi birincilikle bitirdi

‘ÇOK MUTLUYUM’

İlkokuldan mezun olduktan sonra eğitimine devam edemediğini ifade eden Sarı, “Başörtüsü sorunu olduğu için babam beni okutmak istemedi. Kendisi emekli bir öğretmen. Fakat yıllar sonra evlendim, çocuklarım oldu. Sonra içimde kalan bu uhdeyi devam etmek istedim. Çocuklarım orta okula başlayınca ben Açık öğretimden orta okul ve liseye devam ettim. Onlarla beraber bende okudum. Liseyi bitirdiğimde üniversite sınavlarına girdim ve tarih bölümünü kazandığımda çok memnun oldum.  Bu benim hayalimdi, aslında daha fazlasını hayal etmemiştim. Hayallerime ulaşmıştım üniversitedeydim. Bu bölümde okurken disiplinli çalışmaya gayret ettim. Çünkü içimde hep bir okuma özlemi vardı. Ailemdeki herkes okumuştu, halalarım,amcalarım, teyzem. Arkadaşlarımla disiplinli çalıştım ve sonunda hiç hayal edemediğim bir şekilde üniversite mezunu oldum. Hiç hayal etmemiştim, bugün hayallerimin ötesini yaşıyorum. Çok mutluyum” dedi.

GAYRETLİ BİR ÖĞRENCİ

Kızı Zeynep Sarı’nın (23) İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olacağını ifade eden Sarı, “Onunda ayrıca sevince ve gururunu yaşamaktayım. İki sevinci bir arada yaşıyorum. Bundan sonrası için eğer yapabilirsem yüksek lisans düşünüyorum” diye konuştu. Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Edip Uzundal, hem bir anne hem ev hanımı olmasına rağmen çalışkan ve devamsızlığı az olan Sarı’nın çok gayretli bir öğrenci olduğunu belirterek, “Çalışkandı bir hedefinin olduğunu hissediyorduk. Anacak bu derecede başarılı olması bizi şaşırttı. Osmanlıca ve seçmeli derslerde ayrı bir gayreti vardı. Arkadaşları ile diyaloğu iyi idi sürekli kızı ile okullarındaki başarıları üzerine konuşuyorlardı. Bugünde bizleri gururlandırdı” ifadelerini kullandı. Törene, Tokat Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreni Kolpa konseri ile sona erdi.

 

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