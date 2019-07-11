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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
11.07.2019 - 12:15, Son Güncelleme:/

Anne birinci, kızı ikincilikle mezun oldu

Çukurova Üniversitesi’nde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirdi. Anne bölüm birincisi, kızı ise ikincisi oldu.

Anne birinci, kızı ikincilikle mezun oldu
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Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda iki yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi. Anne Emine Güneş, bölüm birincisi aynı zamanda okul ikincisi olarak mezun olurken, kızı Eda Uykun da bölüm ikincisi olarak üniversiteyi tamamladı.

‘OKUMANIN YAŞI YOK BUNU BİR KEZ DAHA ANLADIK’
Anne Emine Güneş, kızıyla birlikte mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Güneş, “Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum sonra sıra bana geldi. İki yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum üniversiteyi bölümü birincilikle okulu ise ikincilikle bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur” diye konuştu.

‘İKİNCİ OLUP ANNEME YENİLDİĞİM İÇİN ÇOK ONUR DUYUYORUM’
Aslında İngilizce öğretmeni olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Eda Uykun ise şunları söyledi:
“Bu benim ikinci üniversitem. Bu bölümü de anneme destek olmak için okumak istedim. Annem 55 yaşında ve daha önce üniversitede okuma şansı olmadı. Ona destek olmak amacıyla birlikte sınava hazırlanıp bölümü yazdık. Aynı sıralarda okuduk. Okuduğumuz bölümü de annem birinci ben de ikinci olarak bitirdim. Ona yenildiğim için çok onurluyum, onunla gurur duyuyorum. Çok mutluyum.” dedi.

Anne ve kızı Adana meslek yüksekokulundaki mezuniyet töreninde Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ’dan diplomalarını aldı. Karadağ da anne ve kızını tebrik ederek salondan onlar için alkış istedi.

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