Ankaralı liseliler, matematik hünerlerini sergiledi
Üniversite öğrencileri, liseler arası matematik yarışması düzenledi. Yarışmada, 109 liseden 218 öğrenci mücadele etti.
Lise öğrencilerine matematiği sevdirmeyi amaçlayan Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü ve matematik topluluğu ‘8’inci Liseler Arası Matematik Yarışması’ düzenlendi. Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi’nde 3 Mayıs’ta yapılan yarışmanın finalinde Ankara Fen Lisesi, Özel Arı Fen Lisesi, Özel Jale Tezer Fen Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Fen Lisesi, Özel Gürçağ Fen Lisesi yarıştı.
Yarışmanın ilk etabı 13 Nisan’ da yapıldı. 109 liseden 218 öğrenci finale kalabilmek için mücadele etti. Finalde altı okuldan ikişer öğrenci yarıştı. 10 sorunun sorulduğu finalde Cumhuriyet Fen Lisesi birinci, Gürçağ Fen Lisesi ikinci, Gazi Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü kurucularından öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan Taş, ödül töreninde yaptığı konuşmada temel bilimlerin önemine dikkat çekerek, “Dünyada temel bilimlerde zayıf ama kendi gelişmiş ülke yok” dedi.
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