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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim – AA – İHA – DHA
26.12.2018 - 10:46, Son Güncelleme:/

Ankara’daki üniversitelerde eğitime ara verildi

Ankara’da kar yağışı nedeniyle ilk ve ortaokulların tatil edilmesinin ardından üniversitelerden de kar tatili haberleri gelmeye başladı. Ankara’daki pek çok üniversitede eğitime ara verildi.

Ankara’daki üniversitelerde eğitime ara verildi
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Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Ankara’da eğitime bir gün ara verildi. Üniversitelerden ise teker teker tatil haberleri geliyor. Ankara, Gazi, ODTÜ, Ankara Yıldırım Beyazıt, Sağlık Bilimleri, Ankara Hacı Bayram Veli, Lokman Hekim üniversiteleri ile Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe yerleşkesinde eğitime ara verildi.

ÜNİVERSİTELER AFYON VE ÇANKIRI'DA DA TATİL EDİLDİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği,belirtildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL
 KARAMAN: Kar nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. 

GİRESUN: Merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca köylerden taşımayla kent merkezindeki okullara gelen öğrenciler izinli sayılacak. Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN: Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçeleri ile Canik, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. Öte yandan, Alaçam ilçesinde de Kızlan İlk ve Ortaokulu’nda eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Ankara’daki üniversitelerde eğitime ara verildi

ANKARA: İl genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

BURSA: Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

BOLU: İl genelinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

SİVAS: İl genelinde eğitime bir gün ara verildi.

DENİZLİ: Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildi. Açıklama da ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar bir gün; Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KIRŞEHİR: Kırşehir’in Kaman ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AFYONKARAHİSAR: Afyonkarahisar’da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildi.

Ankara’daki üniversitelerde eğitime ara verildi

KASTAMONU: Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

ÇORUM: Çorum'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için kent merkezindeki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

BİLECİK: Bilecik’te kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpınar, Yenipazar ve İnhisar ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

BALIKESİR: Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildi.

ÇANKIRI:Çankırı’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta, Bayramören, Kurşunlu, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerinde okullar tatil edildi. 

UŞAK: Uşak genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KÜTAHYA: Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda bir gün eğitime ara verdi.

ESKİŞEHİR: Eskişehir’de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

TOKAT: Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

YOZGAT: İl genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

AMASYA: İl genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

KIRIKKALE: Valilik tarafından okullar bir gün tatil edildi.

KONYA: Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

ORDU: Ordu’nun; Ünye, Fatsa, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

AKSARAY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları tatil edildi.

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