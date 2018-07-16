Ankara ve İzmir’e üç kampüs
Birçok ilde şubesi bulunan özel okul, ikisi İzmir’e biri Ankara’ya olmak üzere üç yeni kampüs açmaya hazırlanıyor.
Tüm Türkiye’de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseleriyle eğitim veren özel okulun, Ankara ve İzmir’de kurulacak üç kampüsünün imzaları atıldı. Bilfen Şirketler Grubu’nun yeni okul markası Bilnet, bünyesine üç yeni kampüs katıyor. Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolunun, onların alacağı eğitimin kalitesini artırmak olduğunun altını çizdi. Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar ise, “Yaptığımız 500 milyon TL’ye varan yatırımla eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamı da yaratarak Türkiye’nin ekonomisine katma değer yaratıyoruz” dedi.
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