Ankara ve İzmir’e üç kampüs

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Eğitim
16.07.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Ankara ve İzmir’e üç kampüs

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Ankara ve İzmir’e üç kampüs

Birçok ilde şubesi bulunan özel okul, ikisi İzmir’e biri Ankara’ya olmak üzere üç yeni kampüs açmaya hazırlanıyor.

Tüm Türkiye’de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseleriyle eğitim veren özel okulun, Ankara ve İzmir’de kurulacak üç kampüsünün imzaları atıldı. Bilfen Şirketler Grubu’nun yeni okul markası Bilnet, bünyesine üç yeni kampüs katıyor. Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolunun, onların alacağı eğitimin kalitesini artırmak olduğunun altını çizdi. Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar ise, “Yaptığımız 500 milyon TL’ye varan yatırımla eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamı da yaratarak Türkiye’nin ekonomisine katma değer yaratıyoruz” dedi.

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