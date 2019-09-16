Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektör arıyor
YÖK, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne rektör adaylığı için başvuruları almaya başladı. Adaylar, 27 Eylül'e kadar başvurabilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne rektör adaylığı için başvurular alınacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacak. Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, 16 Eylül’den itibaren 27 Eylül Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecek. Başvurular, bizzat veya postayla YÖK Başkanlığı’na yapılabileceği gibi, ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.
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