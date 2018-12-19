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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.12.2018 - 11:55, Son Güncelleme:/

Anaokulu eğitiminde ‘yaz tatili’ formülü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un temmuz ve ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Çocuklarımıza okullarımızın atıl kapasitesini kullanarak yaz tatillerinde iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz" dedi.

Anaokulu eğitiminde ‘yaz tatili’ formülü
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklara 2019'un temmuz ve ağustos aylarında, okulların atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi verileceğini söyledi. Denemeç, okul öncesi eğitimin okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Özellikle gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl şeklinde planlandığını anlatan Denemeç, Türkiye'de ilkokullarda okullaşma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş çocuklarda okullaşma oranının ise yüzde 58 dolayında olduğunu belirten Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini yüzde 100 oranına çıkarmak" dedi.

‘BAKANLIK OLARAK ANAOKULUNA ERİŞİMİ ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ’
Denemeç, anaokulu eğitimine erişim konusunda bakanlığın kapasiteyi artırma planlamalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkânına kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen olanağımız olacağından anaokuluna erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz."

Denemeç, projeyle yaz tatilinde okullardaki bazı sınıfların anasınıfı eğitimine uygun hale getirileceğini söyledi.

PROJE İLK OLARAK 26 İLDE UYGULANACAK
Yaz tatilinde anaokulu eğitimi’ni temel alan projelerinin Türkiye'de misafir edilen yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacağını da anlatan Denemeç, "Özellikle Suriyeli çocuklarımız, Türkçeyi küçük yaşlarda öğrendiklerinde arkadaş edinme sorununu da aşmış oluyor. Bu durum, toplumla entegrasyondaki problemleri çözüyor ve aynı zamanda çocukların okul başarılarına pozitif etki yapıyor" diye konuştu.

Projenin finansmanının AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında destekleneceğini belirten Denemeç, şunları söyledi:
"Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz. Eğitimleri, mümkün olduğu kadar anaokulu öğretmenlerimiz verecek."

Reha Denemeç, projenin detaylarının 2-3 ay içerisinde netleşeceğini ve kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

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