Anadolu Üniversitesi’nden yurtdışı için açıköğretim programı
Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine daha çok öğrenci kaydı sağlamak amacıyla ‘Batı Avrupa Açıköğretim’ programını başlattı. Giriş sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana’da yapılacak. Yeni program, Milli Eğitim Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü´nün katkılarıyla Londra’da düzenlenen toplantıda duyuruldu.
Anadolu Üniversitesi yurtdışı için açıköğretim programı başlattı. Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal´ın da katıldığı ve Londra Yunus emre Enstitüsü´nde gerçekleştirilen toplantıda Anadolu Üniversitesi Temsilcisi Doçent Dr. Erol Şener, açıköğretim sistemini açıklayan bir sunum yaptı. Şener sunumunda misyonlarının yaşam boyu öğrenme felsefesini gerçekleştirmek amacıyla öğrenme teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak, yurtiçi ve yurtdışında belirli koşulları sağlayan herkese merkezi açıköğretim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunmak olduğunu söyledi.
BATI AVRUPA AÇIKÖĞRETİM PROGRAMI
Toplantıda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yurtdışı için başlatılan Batı Avrupa Açıköğretim programının, uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam etmek isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere düzenlenen bir yükseköğretim programı olduğu açıklandı.
Söz konusu programda eğitim görebilmek için öğrencinin bulunduğu Avrupa ülkesinde en az altı ay oturma iznine sahip olmak, lise ve dengi okul mezunu veya son sınıfta olmak, giriş sınavını kazanmak, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt sırasında istenen belgeleri eksiksiz hazırlamak gerektiği belirtildi.
GİRİŞ SINAVI LONDRA, MÜHİH GİBİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK
Sunumda Batı Avrupa Programı´nda öğrencilik hakkını elde etmek için giriş sınavında yeterli başarının şart olduğu belirtilerek, giriş sınavının Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana´da gerçekleştirileceği ifade edildi.
İki yıl süren ön lisans ve dört yıl süreli lisans programlarını uygulayan Açıköğretim sisteminde YÖK onaylı diploma verildiği ve bu diplomanın Avrupa´da geçerli olduğu belirtildi.
YURTDIŞINDA 9 BÜRO VAR
Şener, 1982´de kurulan açıköğretim sisteminin gün geçtikçe geliştiğini, 30 bin öğrenciden üç milyon öğrenciye, bir fakülteden üç fakülteye, yurtiçinde 81 ve yurtdışında dokuz büroya ulaşıldığını söyledi.
Toplantıda Açıköğretim sisteminde 840 bin çalışan, altı bin 700 engelli, 63 bin ev hanımı, beş bin 200 hükümlü ve 61 bin elli yaş üstü öğrencinin eğitim gördüğü de vurgulandı.
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