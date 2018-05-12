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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
12.05.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi’nden yurtdışı için açıköğretim programı

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Anadolu Üniversitesi’nden yurtdışı için açıköğretim programı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine daha çok öğrenci kaydı sağlamak amacıyla ‘Batı Avrupa Açıköğretim’ programını başlattı. Giriş sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana’da yapılacak. Yeni program, Milli Eğitim Müşavirliği ve Yunus Emre Enstitüsü´nün katkılarıyla Londra’da düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi yurtdışı için açıköğretim programı başlattı. Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal´ın da katıldığı ve Londra Yunus emre Enstitüsü´nde gerçekleştirilen toplantıda Anadolu Üniversitesi Temsilcisi Doçent Dr. Erol Şener, açıköğretim sistemini açıklayan bir sunum yaptı. Şener sunumunda misyonlarının yaşam boyu öğrenme felsefesini gerçekleştirmek amacıyla öğrenme teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak, yurtiçi ve yurtdışında belirli koşulları sağlayan herkese merkezi açıköğretim sistemiyle yükseköğretim hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

BATI AVRUPA AÇIKÖĞRETİM PROGRAMI

Toplantıda Anadolu Üniversitesi bünyesinde yurtdışı için başlatılan Batı Avrupa Açıköğretim programının, uzaktan öğretim veren yükseköğretim programlarına devam etmek isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren lise ve dengi okul mezunu vatandaşların yükseköğrenim taleplerini karşılamak üzere düzenlenen bir yükseköğretim programı olduğu açıklandı.

Söz konusu programda eğitim görebilmek için öğrencinin bulunduğu Avrupa ülkesinde en az altı ay oturma iznine sahip olmak, lise ve dengi okul mezunu veya son sınıfta olmak, giriş sınavını kazanmak, öğrenim bedelini ödemek ve kayıt sırasında istenen belgeleri eksiksiz hazırlamak gerektiği belirtildi.

GİRİŞ SINAVI LONDRA, MÜHİH GİBİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK

Sunumda Batı Avrupa Programı´nda öğrencilik hakkını elde etmek için giriş sınavında yeterli başarının şart olduğu belirtilerek, giriş sınavının Anadolu Üniversitesi tarafından Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Münih, Paris, Londra, Brüksel ve Viyana´da gerçekleştirileceği ifade edildi.

İki yıl süren ön lisans ve dört yıl süreli lisans programlarını uygulayan Açıköğretim sisteminde YÖK onaylı diploma verildiği ve bu diplomanın Avrupa´da geçerli olduğu belirtildi.

YURTDIŞINDA 9 BÜRO VAR

Şener, 1982´de kurulan açıköğretim sisteminin gün geçtikçe geliştiğini, 30 bin öğrenciden üç milyon öğrenciye, bir fakülteden üç fakülteye, yurtiçinde 81 ve yurtdışında dokuz büroya ulaşıldığını söyledi.

Toplantıda Açıköğretim sisteminde 840 bin çalışan, altı bin 700 engelli, 63 bin ev hanımı, beş bin 200 hükümlü ve 61 bin elli yaş üstü öğrencinin eğitim gördüğü de vurgulandı.

 

 

 

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