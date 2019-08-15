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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
15.08.2019 - 13:15, Son Güncelleme:/

Ambalaj sanayisi için mühendisler yetiştirilecek

Türkiye Ambalaj Endüstrisi 2018 verilerine göre dünyada on altıncı Avrupa’da ise altıncı sırada yer alıyor. İhracat rakamlarını sürekli artırarak büyüyen ambalaj sanayii hem miktar hem de değer olarak artırdığı ihracat rakamları ile ülkenin cari açığına da katkı yapıyor. Sektörün büyümesini gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2019 -2020 Akademik yılında Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı oluşturduğunu açıkladı.

Ambalaj sanayisi için mühendisler yetiştirilecek
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Lisanüstü Eğitim Enstitüsünde Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, programa ilişkin şunları söyledi:

“Sektörün büyümesine paralel oluşan eğitimli ve beyin gücü ihtiyacına yönelik olarak yine sektör ile istişareler sonucunda karar verdiğimiz bu programda endüstri, elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, kimya, fizik, mekatronik mühendisleri öğrenci olacak. Mühendisler dışında dört yıllık lisans programları olan basım teknolojileri ve grafik tasarım mezunları da programa müracaat edebilecek. Üniversitemizin diğer yüksek lisans müracaat şartlarının aynısı Ambalaj Teknolojileri Yüksek Lisans Programında da geçerli. ALES ve yabancı dil sınavlarına girerek geçerli not alabilenler arasından öğrenci alımı yapılacak. Öğrenci alımı müracaat edenler arasından en yüksek puandan başlayarak sıralama ile gerçekleşecek. Kontenjanımız sektörden gelen talebe uygun olarak on öğrenci olarak belirlendi. Kimya, fizik, mekanik, mekatronik, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislikleri gibi farklı disiplinlerde eğitim almış öğrencilere etiket ve ambalaj sektörünün ortak kullandığı teknolojilere yönelik verilecek eğitimlerle sonuçlandırılacak. Dört dönemlik bir eğitim programı olacak. İlk iki dönemi enstitümüzde ders süreci içinde geçecek. Diğer iki dönemde ise öğrenciler, hem sanayide eğitim alacak, hem de ambalaj alanı ile ilgili tezlerini hazırlayarak eğitimlerini tamamlamış olacak.”

 

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