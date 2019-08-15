Ambalaj sanayisi için mühendisler yetiştirilecek
Türkiye Ambalaj Endüstrisi 2018 verilerine göre dünyada on altıncı Avrupa’da ise altıncı sırada yer alıyor. İhracat rakamlarını sürekli artırarak büyüyen ambalaj sanayii hem miktar hem de değer olarak artırdığı ihracat rakamları ile ülkenin cari açığına da katkı yapıyor. Sektörün büyümesini gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2019 -2020 Akademik yılında Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı oluşturduğunu açıkladı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Lisanüstü Eğitim Enstitüsünde Ambalaj Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Köse, programa ilişkin şunları söyledi:
“Sektörün büyümesine paralel oluşan eğitimli ve beyin gücü ihtiyacına yönelik olarak yine sektör ile istişareler sonucunda karar verdiğimiz bu programda endüstri, elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, kimya, fizik, mekatronik mühendisleri öğrenci olacak. Mühendisler dışında dört yıllık lisans programları olan basım teknolojileri ve grafik tasarım mezunları da programa müracaat edebilecek. Üniversitemizin diğer yüksek lisans müracaat şartlarının aynısı Ambalaj Teknolojileri Yüksek Lisans Programında da geçerli. ALES ve yabancı dil sınavlarına girerek geçerli not alabilenler arasından öğrenci alımı yapılacak. Öğrenci alımı müracaat edenler arasından en yüksek puandan başlayarak sıralama ile gerçekleşecek. Kontenjanımız sektörden gelen talebe uygun olarak on öğrenci olarak belirlendi. Kimya, fizik, mekanik, mekatronik, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislikleri gibi farklı disiplinlerde eğitim almış öğrencilere etiket ve ambalaj sektörünün ortak kullandığı teknolojilere yönelik verilecek eğitimlerle sonuçlandırılacak. Dört dönemlik bir eğitim programı olacak. İlk iki dönemi enstitümüzde ders süreci içinde geçecek. Diğer iki dönemde ise öğrenciler, hem sanayide eğitim alacak, hem de ambalaj alanı ile ilgili tezlerini hazırlayarak eğitimlerini tamamlamış olacak.”
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