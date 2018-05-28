Altı sınava ait son 12 yılın soruları erişime açıldı
2017 ve öncesine ait son 12 yılın KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve DUS’un tüm soruları erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), altı sınava ait son 12 yılın sorularını erişime açtı. Adaylar 2017 yılı ve öncesine ait KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve DUS’a ait tüm soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinden görebilir.
KPSS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
ALES GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
YDS-KPDS-ÜDS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
DGS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
TUS GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN
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