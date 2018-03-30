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    Alperen Sakin’in ablasına TÜBİTAK’tan ödül

    Umut KARAKOYUN/DHA
    30.03.2018 - 02:04 | Son Güncelleme:

    TÜBİTAK 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye girenler için dün ödül töreni düzenlendi.

    Türkiye’de 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmada İzmir’den 635 proje yer aldı. Yarışmada en büyük sürprizi 17 Ağustos 2017’de İzmir Çiğli’de anaokuluna giderken unutulduğu serviste havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen’in ablası Yaren Sakin yaşadı. Fizikte birincilik kazanan Yaren, gözyaşlarını tutamayarak, “En son adım okununca dereceye girmediğimi düşündüm. Sürpriz oldu” dedi. Sakin, başka Alperenler’in ölmemesi için geliştirdiği projesiyle ilgili şunları söyledi: “Araçta çocuk unutulması genelde şoförden kaynaklanıyor. Çünkü aracı kontrol etmeden gidiyorlar. Projemde servisin arkasına bir buton yerleştireceğiz. Şoförler kontağı kapatınca koltukları kontrol edecek ve butona basacak. Basmazsa iki dakika içinde alarm çalacak. Böylece şoför yeniden araca gelip butona basacak. Koltukta unutulan çocuk olup olmadığını da görecek.” Yaren’in babası Serkan Sakin de “Gurur duydum. Önemli olan derece değildi. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , eğitim , TÜBİTAK
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