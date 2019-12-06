Alışverişiniz onlara burs olacak

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) gelenekselleşen yılbaşı alışveriş şenliği Meşale Çarşısı; 8-9 Aralık’da Ankara’da kapılarını açıyor. Etkinliğin hedefi başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan 100 çocuğa burs sağlamak. Birçok markanın ve ünlü tasarımcının ürünlerinin satışının yapılacağı etkinlikte, Uğur Batur müzayedesinin yanı sıra ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler düzenlenecek. İki gün boyunca devam edecek olan etkinliğin davetlileri arasında ise pek çok ünlü isim yer alacak.

HEDEF 100 ÇOCUK

TED gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlar, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eğitime erişimi kısıtlı ancak başarısını kanıtlamış çocuklara umut olarak eğitime, sanata, spora dönüşecek ve onlarca çocuğun hayatına dokunacak. Komitenin bu yılki hedefi 100 çocuğa burs sağlamak.