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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.05.2019 - 11:42, Son Güncelleme:/

ALES'e girecek aday sayısı belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği, yılda üç kez yapılan ALES’in ilki 5 Mayıs’ta yapılacak. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 merkezde uygulanacak sınava toplam 259 bin 649 aday girecek" dedi.

ALES'e girecek aday sayısı belli oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 5 Mayıs’ta yapılacak düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) 259 bin 649 adayın gireceğini söyledi. ALES'in bu sene de üç kez uygulanacağını belirten Aygün, "Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki pazar günü yapılacak. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 sınav merkezinde uygulanacak olan sınava toplam 259 bin 649 aday girecek" diye konuştu.

Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacağını ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verileceğini belirten Aygün, 2019 yılında uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-ALES/1'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını söyledi. Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığına işaret eden Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiğini hatırlattı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

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