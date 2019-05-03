ALES'e girecek aday sayısı belli oldu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği, yılda üç kez yapılan ALES’in ilki 5 Mayıs’ta yapılacak. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 merkezde uygulanacak sınava toplam 259 bin 649 aday girecek" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 5 Mayıs’ta yapılacak düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) 259 bin 649 adayın gireceğini söyledi. ALES'in bu sene de üç kez uygulanacağını belirten Aygün, "Üniversitelerde yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler ve akademisyen olmak isteyenlerin gireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki pazar günü yapılacak. 81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 sınav merkezinde uygulanacak olan sınava toplam 259 bin 649 aday girecek" diye konuştu.
Sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 sorunun sorulacağını ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verileceğini belirten Aygün, 2019 yılında uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-ALES/1'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını söyledi. Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığına işaret eden Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiğini hatırlattı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.
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