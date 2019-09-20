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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:/

ALES’e 141 bin aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak" dedi.

ALES’e 141 bin aday girecek
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye ve yurtdışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/2), 141 bin 828 adayın katılacağını söyledi. ALES'in geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapıldığını, gelen yoğun talep üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018'den itibaren yılda üç kez düzenlenmesi kararı alındığını hatırlatan Aygün, 22 Eylül’de bu yılın ikinci ALES'ini yapacaklarını belirtti.

50’ŞER SORULUK İKİ TEST
Aygün, konuşmasına şöyle devam etti:
"Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak. Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testi uygulanacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu sorular belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilik ve bilgileri ölçmeye yönelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2'nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

3’ÜNCÜ ALES 17 KASIM’DA
Öte yandan ÖSYM 2019'un son ALES'ini de 17 Kasım'da düzenleyecek. 2019-ALES/3 için başvuruda bulunmak isteyen adayların 25 Eylül'e kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden yapması gerekiyor.

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