ALES’e 141 bin aday girecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye ve yurtdışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/2), 141 bin 828 adayın katılacağını söyledi. ALES'in geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapıldığını, gelen yoğun talep üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018'den itibaren yılda üç kez düzenlenmesi kararı alındığını hatırlatan Aygün, 22 Eylül’de bu yılın ikinci ALES'ini yapacaklarını belirtti.
50’ŞER SORULUK İKİ TEST
Aygün, konuşmasına şöyle devam etti:
"Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak. Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testi uygulanacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu sorular belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilik ve bilgileri ölçmeye yönelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
Kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2'nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."
3’ÜNCÜ ALES 17 KASIM’DA
Öte yandan ÖSYM 2019'un son ALES'ini de 17 Kasım'da düzenleyecek. 2019-ALES/3 için başvuruda bulunmak isteyen adayların 25 Eylül'e kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden yapması gerekiyor.
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