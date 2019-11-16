ALES yarın yapılacak
ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-ALES/3, yarın yapılacak. ALES, 81 ildeki 88 sınav merkezinde gerçekleşecek.
Geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapılan fakat yoğun talep nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018'den itibaren yılda üç kez düzenlenmesi kararı alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 17 Kasım’da günü yapılacak.
SINAV 150 DAKİKA
Türkiye'de ve yurtdışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak ALES'te adaylara 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
ALES/3'e katılacak adaylardan kimliğini kaybedenlerin mağdur olmaması için illerde nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.
SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
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