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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 16.11.2019 - 11:54, Son Güncelleme:/

ALES yarın yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-ALES/3, yarın yapılacak. ALES, 81 ildeki 88 sınav merkezinde gerçekleşecek.

ALES yarın yapılacak
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Geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapılan fakat yoğun talep nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018'den itibaren yılda üç kez düzenlenmesi kararı alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 17 Kasım’da günü yapılacak.

SINAV 150 DAKİKA
Türkiye'de ve yurtdışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak ALES'te adaylara 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
ALES/3'e katılacak adaylardan kimliğini kaybedenlerin mağdur olmaması için illerde nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak.

SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK NÖBETÇİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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