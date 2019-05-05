ALES tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) yapıldı. Sonuçlar 30 Mayıs'ta açıklanacak.
81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da düzenlenen sınava 259 bin 649 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 30 Mayıs'ta açıklanması planlanıyor.
5 YIL GEÇERLİ
Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
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