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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
07.05.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES sonuçları haziranda açıklanacak

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ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES sonuçları haziranda açıklanacak

ALES soruları ve cevapları pazar günü gerçekleştirilen sınavların ardından vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce vatandaşın katılım sağladığı ALES sınavı, soruları ve cevapları ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği ve sonuçlardan önce açıklanmasının beklendiği ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, sınavda işaretlediklerinin sağlamasını yapmak isteyen birçok kişinin merakla sorguladığı sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler

6 Mayıs sabahı gerçekleştirilen ALES sınavının ardından sorular ve cevaplar araştırılmaya devam ediliyor. Kariyerlerini akademik anlamda ilerletmek isteyen binlerce vatandaşın katılım sağladığı ALES, sınav soruları ve cevapları ile gündemde yer almaya başladı. Peki, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği ve sonuçlardan önce sorularının ve cevaplarının yayımlanmasının beklendiği ALES'te durum ne olacak? İşte, ALES soruları ve cevapları hakkında merak edilen bazı detaylar

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınav soruları ve cevapları, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği uygulamalara göre sınavın yapıldığı günün ardından 2 gün içerisinde erişime açılmaktadır.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel
Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal TestiSözel Testi
ALES Sayısal Puanı0,750,25
ALES Sözel Puanı0,250,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı0,500,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NEDİR?
ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES soru ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün içerisinde adaylarla paylaşılacak. 6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak.

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