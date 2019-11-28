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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 28.11.2019 - 10:44, Son Güncelleme:/

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/3 ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için sınava giren adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Akademik kariyer elde etmek isteyen birçok vatandaşın dahil olduğu ve sonuçlarını araştırdığı konular arasında yer alan ALES, ÖSYM tarafından neticelendirilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sonuçları hakkında detaylı bilgiler

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/3 ne zaman açıklanacak?
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17 Kasım tarihinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ALES sonuçları hakkında sınava dahil olan yüzlerce kişinin merakla araştırdığı bazı bilgiler

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 12 Aralık tarihinde erişime açılacak. ALES sonuçlarının erken tarihte açıklanması halinde detaylar haberimizde duyurulacak. 

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

ALES; yükseköğretim kurumlarına öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilecek adayların seçiminde kullanılmaktadır.

ALES’e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilir. ALES, ÖSYM tarafından ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak 81 il merkezinde yılda üç kez yapılmaktadır. Fakat sadece ALES/1 İlkbahar Dönemi Lefkoşa’da da yapılmıştır.

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorularının bulunduğu iki testten oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınav için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, Yükseköğretim kurumlarının farklı bölümlerinden mezun adayların cevaplayabilecekleri niteliktedir.

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