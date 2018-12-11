ALES sonuçları beklenenden önce açıklandı... ÖSYM ALES sonuçları sorgulama
ALES sonuçları, 11 Aralık Salı günü saat 15.00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Akademik anlamda kariyerini ilerletmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği ALES sonuçları AİS şifresi ile sorgulanabilecek. İşte, ALES/3 sonuçları ve sınava dair bazı detaylar
18 Kasım’da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.
ALES, sonuçları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden açıklandı. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilir.
5 YIL GEÇERLİ
Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
ALES'te adaylara sayısal ve sözel olmak üzere 50'şer soru yöneltiliyor. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.
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