ALES sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından açıklandı!
ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden açıklandı. 30 Eylül’de yapılan ALES sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan AİS ekranından şifre ile sorgulanabilecek.
ÖSYM, 30 Eylül'de yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin ‘sonuc.osym.gov.tr’ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir. ALES, lisansüstü programlarda ve bu alanda yapılan atamalarda dikkate alınıyor.
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