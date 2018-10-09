ALES sınavı ne zaman?
ALES sınavı, bu yılın sonuncu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olması dolayısıyla önem arz ediyor. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen bireylerin katılım sağlayacağı ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı, kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, ALES sınavı ne zaman uygulanacak? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler
ALES/3 Sonbahar Dönemi sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katılım sağladığı ALES Sonbahar Dönemi sınavının geç başvuru süreci ise 10 Ekim tarihinde açılacak. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3 sınavı, ÖSYM tarafından 18 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın geç başvurusu ise 10 Ekim tarihinde alınacak. ALES sonuçları, 20 Aralık tarihinde erişime açılacak.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
|Puan Türü
|Sayısal Testi
|Sözel Testi
|ALES Sayısal Puanı
|0,75
|0,25
|ALES Sözel Puanı
|0,25
|0,75
|ALES Eşit Ağırlık Puanı
|0,50
|0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
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