ALES ne zaman yapılacak? İşte, 2018 ALES başvuru tarihi

ALES başvurusu için geri sayım başladı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre bu dönem mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ALES sınavı için başvurular, Mart ayı itibariyle alınmaya başlanacak. Peki, tam olarak ALES başvurusu ne zaman alınmaya başlanacak? İşte, sınavın tarihi ve detaylı bilgiler

ALES BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek teknoloji enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılan ALES ilkbahar dönemi başvurusu, 7 Mart Çarşamba günü alınmaya başlanacak. Toplam 8 gün sürecek olan başvuru dönemi 15 Mart tarihinde sona erecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES ilkbahar dönemi sınavı, bu dönem 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar, 7 Haziran Perşembe günü adaylarla paylaşılacak.

ALES RAPORU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) raporunda söz konusu dönemde adayların mezun oldukları ve halen eğitim aldıkları üniversitelere göre puan ortalamaları ve en az 70 puan alan aday sayılarıyla ilgili bilgilere de yer verildi.

Tüm puan türlerinde en az 100 mezunu ya da öğrencisi sınava giren üniversiteler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, en yüksek puan ortalamasına sahip üniversiteler de ortaya çıktı. Buna göre eşit ağırlık ve sözel puan kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve öğrencisi adaylar, sayısal puan türünde ise İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu ve ögrencisi adaylar ilk sırada yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve öğrencileri 'eşit ağırlık'ta 78,63, 'sözel'de 77,80 ortalamaya sahipken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu ve öğrencilerinin sayısal puan türünde ortalamaları 79,03 olarak belirlendi.

Adayların mezuniyet tarihleriyle ilgili değerlendirmelerin de yer aldığı rapora göre mezuniyetinden bu yana en az dokuz yıl geçen adayların ortalamalarının düşüş gösterdiği belirlendi. Özellikle 2008 yılı ve öncesinde mezun olan adayların puan ortalamaları düşük, 2009 ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hala devam eden adayların puan ortalamaları yüksek çıktı.

Eşit ağırlık ve sözel puan türünde adaylar, yoğunlukla 60-69 puan aralığında yer aldı. Sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde 20-29 puan aralığında kalan hiçbir aday olmazken, sözel puan türünde bu puan aralığında aday olduğu tespit edildi.

Bulgular, sınava katılan adaylar için sayısal testin görece zor, sözel testin daha kolay olduğunu gösterdi. Sayısal testte adaylar, yetenek düzeyleri açısından daha farklı iken sözel testte benzer yetenek düzeyinde çıktı.

Analizler sonucunda hem sayısal hem de sözel testlerin 'ayırt ediciliği yüksek' sorulardan oluştuğu görüldü. Bu bağlamda ALES'in, sayısal ve sözel akıl yürütme becerileri açısından yüksek ve düşük başarı gösteren adayları ayırt edebildiği sonucuna varıldı.