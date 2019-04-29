ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?
GeriEğitim ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
29.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:/

ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. ÖSYM'nin Türkiye genelinde gerçekleştireceği ALES sınavı için giriş yerleri, öğrenci şifresi ve TC Kimlik Numarası ile görüntülenebilecek. Peki, ALES giriş yerleri nasıl görüntülenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ALES sınav giriş yerleri, akademik anlamda kariyer hedefi bulunan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM'nin organizasyonu ile gerçekleşecek olan ALES, bu yıl  5 Mayıs Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Peki, bu sınav için giriş yerleri nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav yerlerini paylaşan ÖSYM, ALES tarihi ve saatiyle ilgili de hatırlatmada bulundu. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, ALES, 5 Mayıs Pazar günü 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak.

ALES SINAV YERLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2019-ALES/1’e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. 

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan TürüSayısal TestiSözel Testi
ALES Sayısal Puanı0,750,25
ALES Sözel Puanı0,250,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı0,500,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES ne zaman yapılacak ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Haber spikerlerinden öğretmenlere Türkçe eğitimi

YÖK Başkanı Saraç: Doktoralı insan kaynağımızı artırmamız şart

Uluslararası bilim yarışmasında finalistler belli oldu

Okulun misyon ve vizyonuna bakılmalı