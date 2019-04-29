ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. ÖSYM'nin Türkiye genelinde gerçekleştireceği ALES sınavı için giriş yerleri, öğrenci şifresi ve TC Kimlik Numarası ile görüntülenebilecek. Peki, ALES giriş yerleri nasıl görüntülenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES sınav giriş yerleri, akademik anlamda kariyer hedefi bulunan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM'nin organizasyonu ile gerçekleşecek olan ALES, bu yıl 5 Mayıs Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Peki, bu sınav için giriş yerleri nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav yerlerini paylaşan ÖSYM, ALES tarihi ve saatiyle ilgili de hatırlatmada bulundu. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, ALES, 5 Mayıs Pazar günü 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak.
ALES SINAV YERLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2019-ALES/1’e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham
puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
|Puan Türü
|Sayısal Testi
|Sözel Testi
|ALES Sayısal Puanı
|0,75
|0,25
|ALES Sözel Puanı
|0,25
|0,75
|ALES Eşit Ağırlık Puanı
|0,50
|0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle