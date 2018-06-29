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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
29.06.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

ALES ne zaman? ALES bu yıl 3 kez yapılacak

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ALES ne zaman? ALES bu yıl 3 kez yapılacak

ALES ne zaman yapılacak sorusu, akademik anlamda ilerleyişlerini sürdürmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. ÖSYM'nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği en önemli sınavlar arasında yer alan ALES, yeni bir düzenleme ile bundan sonra yılda 3 kez gerçekleştirilecek. Peki, puan sahibi olmak isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı ALES ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'in takviminde yer alan bilgilere göre detaylar

ALES ne zaman yapılacak sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. YÖK'ün aldığı bir kararla 3 kez uygulanması konusunda kararını verdiği ALES, sınav tarihi ile araştırılmaya başlandı. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, bu yıl 3 kez uygulanacak olan ALES tarihleri hakkında detaylı bilgiler

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES bu yıl ilk kez 3 defa uygulanacak. İlkbahar dönemi 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından gözler ikinci ve üçüncü sınavlara çevrildi.

ALES'in 2. sınavı, 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvurusu 24 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 25 Ekim 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ALES'in 3. sınavı, sonbahar dönemi kapsamında 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın başvurusu 19-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 20 Aralık tarihinde açıklanacak.

YÖK BAŞKANINDAN ALES MAĞDURİYETİ İÇİN AÇIKLAMA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) geçerlilik süresini beş yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasının ardından, sınav puanlarının beş yıl geçerli olacağını düşünerek yeni sınav başvurusunda bulunmayan adaylar mağdur olmuştu. 20 Haziran’da konuyla ilgili çalışma başlattıklarını duyuran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 21 Haziran’da da alınan kararı açıkladı. Buna göre adaylar, 30 Eylül’de yapılacak ALES sonuçları açıklanana kadar, geçmiş beş yıl içinde alınmış herhangi bir ALES puanı ile başvuruda bulunabilecekler. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan ALES’in açıklanma tarihine kadar, geçmiş beş yıl içerisinde alınmış olunan herhangi bir ALES puanı başvurularda kullanılabilecek.”

YÖK BAŞKANI TWİTTER'DAN DUYURDU
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, alınan kararı Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:
“27 Eylül 2017 yılı öncesi yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi üç yıl iken ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle sınavların geçerlilik süresi beş yıl olarak kabul edilmişti. Bilindiği üzere bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 8’inci Dairesi’nin almış olduğu kararla söz konusu maddenin yürütmesi durduruldu. Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin altıncı maddesi kapsamında lisansüstü eğitim sınavlarıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES’e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığı görüldü. Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, ‘30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine’ karar verilmiştir.”

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