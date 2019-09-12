ALES giriş belgeleri açıklandı
Adaylar, 22 Eylül’de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) giriş belgelerini ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
10.00’DAN SONRA BİNAYA ALIM OLMAYACAK
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle edinebilecek. Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.
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