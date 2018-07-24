ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı. Adaylar 30 Eylül’de düzenlenecek sınav için 2 Ağustos akşamına kadar başvuruda bulunabilecek. Sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül’de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular başladı. Adaylar 2 Ağustos akşamına kadar başvuruda bulunabilecek. Sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi. ALES, 30 Eylül’de saat 10.15’te başlayacak, 2.5 saat sürecek sınav için adayların saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giden adaylar ise içeri alınmayacak.
GEÇ BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS’TA
ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos olarak açıklandı. 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar, bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Fakat geç başvuru gününde sınav ücreti farklı olacak. 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.
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