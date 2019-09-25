ALES başvuru ücreti nereye yatırılır? ALES/3 başvurusu için son gün!
Kariyerini akademik düzeyde sürdürmek isteyen birçok vatandaşın takip ettiği ALES başvuru işlemi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. ALES//3 başvurusu sonrasında adaylar başvuru ücretini ilgili banka ve internet şubesi üzerinden yatırabilecek. İşte, son gününe girilen ALES/3 başvuru işlemi ve başvuru ücreti yatırma işlemi hakkında adayları yakından ilgilendiren detaylı bilgiler
17 Eylül tarihinde başlayan ve 25 Eylül tarihine kadar devam edecek olan ALES başvuru işlemi için başvuru ücreti yatırma işlemi, 26 Eylül tarihinde de gerçekleştirilebilecek. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır ve ALES/3 başvuru ücreti yatırma işlemi nereden gerçekleştirilir? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan ALES/3 başvurusu için adayların sisteme kayıtlı son fotoğraflarının son 50 ay içerisinde güncellenmiş olması gerekecek.
Fotoğrafı geçerli olmayan adaylar, ÖSYM'nin sınav merkezlerini ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
ALES/3 için 120 TL olarak belirlenen başvuru ücreti, aşağıdaki bankalar ve online ödeme sistemleri üzerinden tamamlanabilecek.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
BANKA DEKONTUNUN SAKLANMASI GEREKİYOR
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
GEÇ BAŞVURU 8 EKİM TARİHİNDE
ALES/3 başvurusunu yapma konusunda geç kalanlar, 8 Ekim tarihinde geç başvurusunu yapabilecek. Bu başvuru için ücret 180 TL olacak.
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